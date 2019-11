Tijd tikt voor laatste antieke klokkenzaak van Tilburg: ‘Ik ben met de handel getrouwd’

De Tilburger en de tijd hebben een bijzondere verhouding. In zijn antieke klokkenhandel annex woonhuis aan de Koestraat staan 130 klokken. Het pand is gevuld met het vlugge tikken van de kleine pendules, het galmen van staande Friese klokken.



En verwarrend genoeg wordt om de paar minuten het uur door een andere klok geslagen. ,,Ze lopen niet allemaal op tijd, anders ben ik een hele week mee bezig”, zegt Philipsen. Droogjes: ,,Er zitten geen batterijen in.”



De antieke klokken van de Tilburger - er staan exemplaren uit 1700 tussen, een ‘jonkie’ komt uit 1930 - moeten opgedraaid worden. Kaartjes geven aan dat de één na het opdraaien twintig dagen loopt, een ander tien. ,,Hier in huis heb ik de tijd redelijk onder controle.”



Het zijn stuk voor stuk bijzondere exemplaren. Klokken met daarop juffrouwen met kinderen op schoot, tafereeltjes van de jacht. Klokken waarop de zon en de maan door de hemel trekken. Klokken onder stolpen, met deurtjes die opengaan. Philipsen zelf is liefhebber van de romantische pendules uit de tijd van Mozart en Johan Strauss.



,,Toen was de mens zo romantisch ingesteld. Als je die klokken ziet, denk je: hoe kwamen ze er bij om die zo te maken? Ontzettend fantasierijk. Als ze zo iets nieuw willen maken, is niet meer te betalen.” Hij loopt naar een Engelse klok, opent de kast. ,,Hier vond ik een oud gedicht in het binnenste.” Hij laat het lezen. ‘To serve thy god, as i serve thee’, luidt één van de regels. ‘Dien god, zoals ik u dien’. ,,Dat vertelt deze klok.”