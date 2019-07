Tijd voor rust en bezinning, voor het volgende feestje start: dit is de zondag op de Tilburgse kermis

VIDEO + UPDATE Bezoekers bevrijd uit vastgelo­pen zweefmolen op Tilburgse kermis

20 juli TILBURG - De reuze zweefmolen Around the world XXL op de Tilburgse kermis is zaterdagmiddag vastgelopen. Bezoekers zaten iets boven de helft van de mast vast. Inmiddels is het gelukt de bezoekers te laten zakken.