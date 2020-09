Tijdelijke huurverlaging moet Koepelhal en Wagenmakerij meer leven inblazen

Als gevolg van de coronarichtlijnen mogen er in de Koepelhal en Wagenmakerij minder mensen tegelijk aanwezig zijn bij evenementen of andere activiteiten. Veel evenementen zijn daarom geannuleerd. Organisatoren van evenementen die vooralsnog wél doorgaan hebben door het gelimiteerde aantal bezoekers moeite om uit de kosten te komen. Het gaat dan om beurzen, optredens of presentaties.



Ook zijn er kleinere gezelschappen die normaal niet naar de Koepelhal of Wagenmakerij zouden komen, maar die vanwege de ruimte nu juist wel belangstelling hebben om hun activiteiten in de gebouwen in de Spoorzone te organiseren. Voor hen is de huur echter niet op te brengen omdat die tarieven zijn gebaseerd op grote bezoekersaantallen.



Met de huurverlaging wil het college de organisatoren tegemoet komen, want ook de gemeente is als verhuurder gebaat bij regelmatig gebruik van de gebouwen. Leegstand van de Koepelhal en Wagenmakerij kan volgens het college mogelijk ‘leiden tot kwaliteitsvermindering van de gebouwen en installaties’.