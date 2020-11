Tijdelijke nachtopvang voor Oost-Europese daklozen in oude Jan Ligthartschool

Tijdelijke opvang Willem II-kazerne alleen nog voor dak- en thuislozen

7 juni TILBURG - Mensen die normaal niet in aanmerking komen voor een plek in een nachtopvang van Traverse, kunnen vanaf maandag ook niet meer terecht bij de tijdelijke opvang in de Willem II-kazerne. Die blijft nog tot en met augustus in gebruik als crisisopvang, maar alleen voor dak- en thuislozen.