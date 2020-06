Tijdelijke opvang Willem II-kazerne alleen nog voor dak- en thuislozen

Versoepeling

Eind maart werd de kazerne aan de Ringbaan-Zuid in gebruik genomen voor zieke dak- en thuislozen om coronabesmettingen in de reguliere daklozenopvang te voorkomen. Al snel werd een tweede vleugel in de kazerne geopend om meer ruimte te creëren bij de locaties van Traverse aan de Gasthuisring en Reitse Hoevestraat. Vanwege de coronacrisis werd toen besloten dat ook mensen die eigenlijk niet in aanmerking komen voor opvang in de kazerne terecht konden. In totaal kregen er een kleine 100 mensen bed, douche en drie maaltijden per dag aangeboden.