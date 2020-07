Tijdelijke sluiting kermisterrein schiet in verkeerde keelgat: Tilburger deelt kopstoot en vuistslagen uit aan beveiliging

Tilburgse drugsdea­ler heeft flinke stapel contant geld en 2800 pillen in huis, maar ontkent alles

10:01 BREDA/TILBURG - ,,Nee, die drugs waren van een vriend van me. Die sliep vijf dagen bij me, omdat hij problemen had met z'n vriendin.” Een 36-jarige Tilburger had een weinig geloofwaardige verklaring voor de reden dat hij drugs en geld in huis had. Officier van justitie Lucienne den Braber geloofde hem dan ook niet en eiste een jaar cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk.