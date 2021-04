Tijdelijke woningen kunnen nood onder starters van Moergestel verlichten, denkt de dorpsraad

Starterswo­ning in Moergestel binnen enkele jaren naar senior of belegger: niet echt de doelgroep

7 april MOERGESTEL - Terwijl ook in Moergestel de nood aan betaalbare huizen voor jongeren hoog is, worden starterswoningen van amper vier jaar oud voor grif geld verhandeld. Had de gemeente maar slimmer moeten zijn, meent de oud-voorzitter van de starters van toen.