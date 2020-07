Tijdens de kermis naar het centrum van Tilburg? Check hier de omleidingen

Eigenaar Tilburgse massagesa­lon en z'n broer opgepakt voor mensensmok­kel: buitenland­se meisjes als prostituee ingezet

10:30 TILBURG - De 51-jarige eigenaar van de massagesalon aan de Voorschotenstraat in Tilburg is gearresteerd op verdenking van mensensmokkel. Ook zijn in Breda wonende broer (38) is dinsdagmorgen door een team van de afdeling Vreemdelingenpolitie van zijn bed gelicht.