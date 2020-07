Tik ‘m aan: Grapperhaus en Weterings bezoeken Tilburg-Noord

Noord is een kwetsbare wijk waar culturele organisaties, ROC, politie, jongerenwerk, de woningbouwcorporatie en gemeente samenwerken in de zogeheten PACT-aanpak. Dat staat voor People Acting in Community Together.



Het is bijvoorbeeld de bedoeling om jongeren meer toekomstpersectief te bieden en ondermijning tegen te gaan.



Het kabinet moet meer investeren in zulke wijken omdat de coronacrisis daar het hardst toeslaat. Dat schreven vijftien burgemeesters - waaronder Weterings - vorige maand in een brief aan het kabinet. Grapperhaus maakt een tour door Nederland, kwam daarom ook in Tilburg kijken hoe de aanpak in Noord werkt.