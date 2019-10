Tikkie-grap van Tilburgse student Youri mondt uit in actiedag, inmiddels 70.000 medestanders

ARCHIEF Vis van Pieter Smit weg uit dorpshart van Oisterwijk, toekomst aan Sil Vis en Vega

10:00 OISTERWIJK - ‘Vis en vega’: die combinatie is voor zover Sil van Munster na kan gaan uniek. Ze speelt vanaf 30 oktober beide troeven uit in haar nieuwe winkel aan de Dorpsstraat in Oisterwijk: ,,Een kibbeling naast een buddha bowl.”