Tilburg: acht schrijvers keken rond bij bedrijven en schreven kort verhaal

Een fragment uit ‘Inkt’

Een fragment: ...Ze zeiden dat Jos geboren was tussen de boeken. Dat klopte niet. Jos was gewoon thuis geboren, met de hulp van een dronken huisarts. Maar omdat zijn vader en moeder een boekhandel bestierden en Jos daar van zijn eerste tot en met zijn negentiende levensjaar zes dagen per week te vinden was, zeiden de mensen: Jos is tussen de boeken geboren. Jos corrigeerde ze niet. Hij was geen prater. Dezelfde mensen zeiden ook dat Jos voorbestemd was om de winkel over te nemen. Als die woorden vielen dan gloeiden zijn ouders van trots. Maar Jos, en alleen Jos, wist dat het niet klopte. Hij hield van de boeken, jazeker, maar ze waren als bloemen. Op de dag dat ze binnenkwamen roken ze lekker; daarna verloren ze hun geur. Als op maandag de nieuwe vracht werd afgeleverd dan stak Jos zijn spitse neus tussen de pagina’s en snoof. Hij deed dat bij alle boeken, omdat hij wist dat hij dinsdag de inkt en het verse papier al niet meer zou kunnen ruiken.....’