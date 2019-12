Tilburg: al daklozen in hotels en vakantiehuizen

Jansen sprak er tijdens het vragenhalfuurtje zijn ergernis over uit dat daklozen het in de winteropvang van Traverse vaak nog met een stoel moeten doen . Hij herinnerde Dols aan diens recente belofte alles te doen om dat te voorkomen. ,,Hoe moeilijk is het om ergens vijftien bedden op de kop te tikken, die in een leegstand pand te zetten. Als er ergens brand uitbreekt en mensen dakloos raken, kunnen we toch ook snel noodopvang verzorgen?’’.

Vraag ontieglijk groot

Volgens Dols (CDA, maatschappelijke opvang) had hij niet zozeer een toezegging gedaan als wel een hartenkreet geuit. ,,We hebben al een stap vooruit gezet door al na twee dagen nachtvorst winteropvang te bieden, mensen kunnen daar in elk geval tot eind dit jaar terecht. We kijken nu of we voor meer bedden en plek kunnen zorgen, maar dat vereist ook begeleiding en de vraag is ontieglijk groot. Voor de meest kwetsbare mensen kijken we ook naar hotels en vakantiehuizen.”