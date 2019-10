Tilburg: armoede doorbréken, ‘zonder mensen schade te doen’

TILBURG - Niet langer pleisters plakken voor mensen in armoede, maar hen helpen die te doorbreken. Wethouder Lahlah krijgt steun voor de lijn, maar moet voorkomen dat sommigen dieper in problemen raken.

Al jaren geeft Tilburg handenvol geld uit om mensen in armoede te ondersteunen en hen uit de schulden te helpen: volgend jaar piekt dat zelfs naar ruim 36 miljoen euro. En toch weten grote groepen zich er niet aan te ontworstelen.

Wethouder Esmah Lahlah heeft de ambitie een doorbraak te forceren. Mensen afhankelijk houden van regelingen houdt armoede in stand is haar overtuiging. Alleen zijzelf hebben de sleutel in handen eruit te komen. ,,We gaan in gesprek en zoveel mogelijk naast hen staan.” Dat gebeurt ook door allerlei kosten vooráf zoveel mogelijk te beperken: voor energie, school, vervoer.

Kritische grens

Die ‘beweging’ heeft Lahlah vervat in haar ‘visie bestaanszekerheid’. Daarover viel maandagavond in een raadsdebat zelfs de term ‘revolutionair'. Maar die beweging gaat - zij het pas vanaf 2021 - ook gepaard met ‘kleinere pleisters’: bestaande armoederegelingen worden beperkt. En daarmee heeft een flink deel van de gemeenteraad moeite. Zo gaat de inkomensgrens voor de Meedoenregeling en de Collectieve Ziektenkostenverzekering voor Minima (CZM) omlaag van 130 naar 120 procent van het sociaal minimum. De bijdrage aan die CZM daalt met 120 euro per jaar, de individuele inkomenstoeslag met 100 euro.

Dat laatste betekent dat straks dik 5300 arme Tilburgers 220 euro per jaar kwijtraken, aldus Yusuf Celik (PvdA). ,,Begin niet met bezuinigen”, sprak Helma Oostelbos (SP). ,,Investeer in mensen en zet er een plus op. De Voedselbank heeft ook een inkomensgrens van 130 procent, de kritische grens.”

Kinderen in armoede