Tilburg bant alle kliko's uit binnenstad en Spoorzone, afval alleen nog in ondergrondse containers

PLAYLIST Ook in de zorg snakken ze naar een avondje lallen in de kroeg, zie hier hun eigen Top 3 van de Top2000

TILBURG - Verpleegkundigen, verzorgenden en artsen hebben er een pittig jaar op zitten. We vroegen een aantal van hen naar hun favoriete muziek uit de Top2000, en daaruit klinkt een geluid van hoop. Bestuursvoorzitter Bart Berden van ETZ in Tilburg tipt het nummer Overkill van Men at Work. Over nachtelijk piekeren en dat het een zware tijd is. Uiteindelijk komt het goed. Hard draaien dus, dit nummer.

24 december