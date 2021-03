Tilburg betaalt autoverhuurbedrijven ‘vergunning-geld’ terug: ‘Uit coulance’

Sterkste stijging huizenprij­zen in bijna 20 jaar

23 maart De huizenprijzen in Nederland zijn in februari het sterkst gestegen in bijna twintig jaar. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster waren koophuizen gemiddeld 10,4 procent duurder dan in februari een jaar eerder.