Tilburg betaalt energietoeslag van het Rijk voor laagste inkomens zelf versneld uit

LST-lijsttrek­ker Hans Smolders wil wethouder van alle wijken worden. ‘Ze zien me graag komen, want ik los het wel op’

TILBURG - De woonkamer van Hans Smolders lijkt deze dagen op een klein distributiecentrum. De tafel ligt vol met campagneposters en tegen de muren staan stapels verkiezingsborden, klaar om rond lantaarnpalen geplaatst te worden. ,,Ik weet precies welke plekken in de stad je moet hebben.” Smolders is nog herstellende van een zware longoperatie, maar peinst er niet over die klus aan anderen over te laten.

22 februari