Tilburg beziet breder inzetten scanauto

TILBURG - Tilburg gaat bekijken of de scanauto ook kan worden ingezet om hufterig gedrag aan te pakken of de verloedering in de stad tegen te gaan. Dat zei burgemeester Weterings maandag tegen LST-raadslid Cees van Dijk.

Van Dijk stelde het gebruik van de scanauto aan de orde naar aanleiding van een reportage in het tv-programma Nieuwsuur. In Amsterdam is een convenant gesloten om de 360 gradenbeelden van scan-auto’s ook te gebruiken voor andere zaken dan parkeerovertredingen. Dat kan bij voorbeeld gezichtsherkenning zijn of zelfs routevolging. ,,Wilt u een convenant sluiten om de privacy te beschermen?”, vroeg Van Dijk tijdens het vragenhalfuurtje.

Weterings sprak van een eye-opener. ,,Met dit instrument kun je meer, bij voorbeeld ook hufterig gedrag en de verloedering van de stad aanpakken. We moeten eens kijken of we daar in Tilburg ook wat mee kunnen”. De burgemeester had maandagochtend al opdracht gegeven de Amsterdamse overeenkomst op te vragen. ,,Natuurlijk moeten we de privacy van burgers beschermen. En we zullen het alleen gebruiken voor zaken waarover we hen ook inlichten.”

Handhavers moeten erachteraan

Auto’s die half of helemaal op de stoep parkeren of eroverheen rijden kunnen al door de scanauto worden betrapt. ,,Dat is hufterig gedrag en dat moeten we aanpakken", zei wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) tegen raadslid Bas Verberk (D66). Die laatste vond dat het verbod op stoepborden dat B en W deze zomer invoerden een averechts effect had. Hij verwees ook naar berichtgeving bij het Brabants Dagblad.