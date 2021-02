Fotograaf Chris Oomes trekt er nu en dan in de avonduren op uit om de lege stad vast te leggen. Er rijden bussen en treinen, maar die zijn voornamelijk leeg. De politie rijdt met oranje zwaailicht rond.



Bevreemdende beelden, mooi voor later, na corona. ,,Wat opvalt is dat het voor negen uur nog even druk is met mensen die naar huis snellen”, vertelt Oomes. ,,Even na negen uur wordt het stiller, dan rijden er vooral nog bezorgers op hun fietsen rond. Een surrealistisch beeld.”



Her en der loopt een hondenbezitter een rondje en naast de bezorgers zijn nog aardig wat mensen met een avondberoep op pad. ,,De meeste mensen zitten braaf thuis, heb ik het idee.” Hijzelf is een paar keer door de politie aan de kant gezet, ter controle. ,,Als ze mijn camera niet zien, anders weten ze wel wat ik aan het doen ben.”



De foto van de man met het hondje midden op de weg, starend in de leegte, vindt hij zelf een treffend beeld van ‘Tilburg bij avondklok‘. ,,Het is indrukwekkend stil op straat.”