Tilburg blaast primeur met vuurwerkshows af

Stellingen worden ingenomen: ook VVD wil geen ozb-verhoging in Hilvaren­beek

6 oktober HILVARENBEEK - Na de Gemeenschapslijst wil ook de VVD in Hilvarenbeek dat de ozb niet wordt verhoogd. Nu de behandeling van de begroting in aantocht is in Hilvarenbeek, worden de stellingen ingenomen. Zo vindt HOI Werkt het wel bespreekbaar om de belasting op onroerende zaken te verhogen.