Tilburg bouwt door aan Spoorzone: Young Professional Campus

De gemeente, Spoorzone-ontwikkelaar SDK Vastgoed en Tilburg University hebben daartoe maandag een intentie-overeenkomst ondertekend. De drie gebouwen van de nieuwe campus moeten vanaf 2022 aan de Burgemeester Brokxlaan verrijzen op het huidige parkeerterrein bij de Hall of Fame en Station 88.

De campus moet in totaal liefst 20.000 vierkante meter beslaan voor wonen en werken en onderwijs gericht op ondernemerschap. De initiatiefnemers spreken van ‘bruisende lounge voor ontmoetingen, ideeënuitwisseling en ondernemerschap'.

Kennis richting binnenstad trekken

Het prille plan past in de ambitie van de gemeente om de universiteit vanaf de campus meer richting het stadscentrum te trekken. ,,Met de campus zetten we een volgende stap richting de toekomst van de Spoorzone", zegt Berend de Vries, wethouder van Tilburg. ,,Naast MindLabs wordt dit een nieuw speerpunt in de kennis-as Tilburg University-Spoorzone.”

De universiteit groeit, de Youg Professional Campus moet leiden tot meer capaciteit, ook in huisvesting voor studenten, zo geeft Paulina Snijders, vice-voorzitter College van Bestuur Tilburg University aan. ,,Het is ook in lijn met onze ambities op het gebied van entrepreneurship. We zien er naar uit een nieuwe onderwijsomgeving vorm te geven, waarbij het stedelijke karakter een meerwaarde heeft.” Als eerste in Nederland heeft de Tilburgse universiteit een bachelor entrepreneurship, de ambitie is daaraan ook een master toe te voegen.

Afronding in 2024

In een haalbaarheidsonderzoek gaat ontwikkelaar SDK Vastgoed nu op zoek naar een belegger voor het project. De gemeente brengt de grond in, de universiteit wordt huurder van het onderwijsgedeelte. ,,Het is inderdaad niet de bedoeling dat de gemeente in dit geval als belegger of ontwikkelaar gaat optreden”, aldus De Vries. Bij MindLabs bleek het uiteindelijk wel noodzakelijk dat de gemeente het voortouw nam en ook financieel de nek uitstak.

De drie partijen verwachten dat de eerste bouwwerkzaamheden beginnen zodra de huisvesting van MindLabs in 2022 in gebruik is genomen. Voor medio 2024 staat dan de oplevering van de Young Professional Campus gepland.

Slim en modulair ontwerp

Duurzaamheid speelt een belangrijke rol bij de uitwerking van de campus. Zo wordt de deeleconomie gestimuleerd door voorzieningen en functies te delen. Ook zijn er al ideeën verkend op het gebied van circulariteit: gemikt wordt op een slim en modulair ontwerp waarbij veranderingen en hergebruik van materialen in de toekomst geborgd is. De gebouwen van de Young Professional Campus worden dan ook voorzien van een zogenoemd ‘materialenpaspoort’.

,,Met de komst van de Young Professional Campus zetten we weer een belangrijke stap in het realiseren van een optimale mix van functies en doelgroepen voor de Spoorzone”, zegt Mark Janssens SDK Vastgoed. Deze dochteronderneming van VolkerWessels is sinds 2012 als gebiedsontwikkelaar betrokken bij de Spoorzone en treedt namens het Werkplaats Ontwikkelingsbedrijf op als gedelegeerd ontwikkelaar.