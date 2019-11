Tilburg bouwt ‘ondanks stikstof’ nog lustig door

Snel winterop­vang Tilburgse daklozen, graag mét bed

18 november TILBURG - Ook in Tilburg kunnen daklozen binnenkort terecht in de winteropvang. Wethouder Rolph Dols gaat zijn uiterste best doen om te zorgen dat mensen daar niet in stoelen hoeven te overnachten. Dat was in voorgaande jaren wél het geval.