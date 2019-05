Tilburg: chroom-6 drama accepteren, wél leren

De blootstelling aan chroom-6 van mogelijk 800 mensen in een dwingend arbeidsregime had ‘nooit mogen gebeuren’. ,,Maar we kunnen de tijd niet terugdraaien. Deelnemers, (oud-)medewerkers, u en wij moeten dit accepteren”, schrijven Burgemeester en Wethouders van Tilburg in een notitie voor de gemeenteraad. Dat schrijven is de basis voor het afrondingsdebat komende maandag met raadsleden.