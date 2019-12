Tilburg: dam tegen intimiderende verkopers aan de deur

Aanleiding was een persoonlijke ervaring van Gimbrère. Hij kreeg onlangs op ‘een koude, pikdonkere avond een grote kerel met rode neus aan de deur '. ,,Hij probeerde ons over te halen donateur te worden van de Cliniclowns. Een fantastische organisatie, maar hij was erg opdringerig. We voelden ons er niet prettig bij.” Ook energiemaatschappijen maken zich er schuldig aan. Gimbrère maakt zich vooral bezorgd over kwetsbare ouderen.