Tilburg denkt aan renteloze lening als extra steunmaatregel voor startende ondernemers

Quizpeltu­rig wint Gôolse Dorpsquiz in coronatijd: alles veilig achter laptop of pc

13 december GOIRLE - Het team Quizpelturig heeft zaterdagavond de Gôolse KennisQuiz gewonnen. Geen grote teams in één huiskamer, ook geen buitenopdrachten in Goirle, alles coronaveilig, achter laptop of pc via Teams of Zoom maar wel een koekje bakken.