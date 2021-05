Tilburg doet beroep op solidariteit welvarende ondernemers; bijdrage voor collega's in crisis

video Stadscam­ping in het Spoorpark trekt weer aan, ‘Het wordt volle bak’

16 mei TILBURG - ,,Er zijn nog wel plekjes over, maar het zit zo goed als vol’’, vertelt Rob Dingemans, die al sinds 2017 actief is als vrijwilliger voor de camping. Na een vervelend jaar, waarin de camping zelfs twee maanden gesloten was vanwege corona, is drukte eindelijk weer realiteit voor de Tilburgse Stadcamping.