Tilburg doet geen moreel beroep op Tesla, ‘geen signalen dat bedrijf helemaal uit stad vertrekt’

Celik sprak over het bepleiten van kapitalisme in goede tijden en socialisme in slechte tijden. ,,Tesla heeft afgelopen jaar 721 miljoen dollar winst gemaakt en ontving 7 miljoen euro voor de NOW-regeling. Maar als er met een goed sociaal plan gekomen moet worden voor het ontslag van 96 medewerkers, dan geeft het bedrijf niet thuis.” De PvdA vroeg daarom of de gemeente Tilburg geen moreel beroep wilde doen op het bedrijf. ,,Misschien is het strikt gezien volgens de regels, maar wat vinden we hier moreel van?”