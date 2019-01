Tilburg en Fran Sol, een love story

Hoe verder met oud en nieuw? ‘Dit is geen volksfeest meer’

7:52 Hoe moet het verder met oud en nieuw? Kunnen we terug naar een feest zonder massaal geweld? ‘Ieder normaal mens ziet dat dit geen volksfeest meer is.’ In Brakel, waar de brandweer in één nacht tientallen branden moest blussen, vergeleek de politie de nieuwjaarsviering zelfs met de situatie in de Gazastrook.