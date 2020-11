Tilburg en Goirle hebben extra drinkwater nodig, maar dan verdroogt de natuur ook extra

UPDATE Inbrekers slaan toe bij vijf auto's op parkeer­plaats in Oisterwijk en een keer in Waalwijk

13 november OISTERWIJK - Inbrekers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag hun slag geslagen in Oisterwijk. Vrijdagochtend ontdekten de eigenaars van vijf auto's dat er ingebroken was en dashboardkastjes waren doorzocht. Ook in Waalwijk werd in een auto ingebroken.