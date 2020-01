Tilburg en Goirle lanceren zelfhulpsite voor mensen met psychische klachten

,,In Evie kan iedereen een dossier over zichzelf aanmaken”, zegt directeur Rudolf Keijzer van PRO Praktijksteun, het bedrijf achter Evie. ,,Dat dossier is alleen zichtbaar voor de gebruiker. Die kan daardoor alle informatie bewaren en later nog eens terugzoeken.” Als iemand er met Evie niet uitkomt, kan er natuurlijk alsnog contact gelegd worden met huisarts of bijvoorbeeld de POH-GGZ. Die kunnen andersom ook juist verwijzen naar Evie.



Overigens zag wethouder Dols ook nog een uitdaging voor Evie. Onlangs werd namelijk ook al een vergelijkbare site voor mantelzorgers gelanceerd. Dols: ,,Maar juist mantelzorgers kunnen ook te maken met klachten als stress. Het lijkt mij een mooie uitdaging om te kijken hoe we beide apps aan elkaar kunnen koppelen.”



Tilburg en Goirle starten binnenkort een campagne om Evie te promoten onder de inwoners. Het is de verwachting dat Evie later ook in de andere gemeenten in de regio Hart van Brabant wordt uitgerold.