Tilburg en Hilvarenbeek verdelen opbrengst grondverkoop Libéma

Gratis af te halen: vuilnis, bergen vuilnis op het Vreede­plein

15:07 Vrij 29 nov: De McDonald's-verpakking, het lege blikje red bull of de peuk die u achteloos op straat liet vallen? Die is weer op te halen op het Pieter Vreedeplein. Daar staat een glazen container waar het zwerfafval van de binnenstad in wordt verzameld.