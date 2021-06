Tilburg en ziekenhuis ETZ trekken samen op: netwerk voor uitwisseling warmte en koude in zicht

Voortaan elke dag sporten bij Villa Pardoes door de Esther Vergeer Foundation, ook mét een beperking

14 juni KAATSHEUVEL - Zondag is de eerste Esther Vergeer Foundation Sport Court officieel geopend in Kaatsheuvel. Nu kunnen ook kinderen met een beperking sporten met elkaar. Van tennissen tot voetballen en van basketballen tot hardlopen. Villa Pardoes had de primeur.