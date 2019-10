Tilburg(ers): broekriem aan, wel nieuwe ambities

Pop-up silent disco: drie keer per week dansen met een koptele­foon in café Philip in Tilburg

17:45 TILBURG - Helemaal uit je dak gaan in een doodstille zaal met een koptelefoon op. De silent disco is een groeiend fenomeen in het uitgaansleven en Café Philip speelt daar op in. Vanaf zaterdag 19 oktober opent daar een Silent Disco café van RGB.