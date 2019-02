Tilburg: feministische Barbies en klassieke schepen in de etalage

'Studenten ramden weleens een huisje’

10:02 TILBURG - Wáár deze foto precies in Tilburg is gemaakt? Nou, dat konden heel wat lezers wel vertellen. De locatie die we hier zien, is namelijk het punt waar de Sint-Josephstraat en de Tivolistraat samenkomen. Wat die laatste straat betreft: we moeten het eigenlijk hebben over de 'huidige Tivolistraat', want veel lezers hadden het in hun reacties terecht over de Bosscheweg of 'Oude Bosscheweg'. Tot eind jaren zestig maakte wat wij nu kennen als de Tivolistraat namelijk deel uit van de Bosscheweg.