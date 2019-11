Tilburg: fietshotel gaat diefstal terugdringen

Tilburg slaat momenteel nog niet zo'n gek figuur met de diefstal van tweewielers. In een rangorde van 12 studentensteden staat Tilburg op de zevende plaats met 7,12 diefstallen per duizend bewoners per jaar. Amsterdam voert met 9,64 de lijst aan, gevolgd door Maastricht en Nijmegen. Er worden niettemin veel tweewielers gestolen in Tilburg: 1546 in 2018. Een jaar eerder waren er dat 1614.