Tilburg gaat carnaval 2022 in met ‘Ik zie oe wir war?!’

VIDEOTILBURG/BERKEL-ENSCHOT - ‘Ik zie oe wir war?!’ Zo luidt het motto dat tijdens het Tilburgse carnaval in 2022 de boventoon gaat voeren. Het is dinsdagavond op het gebruikelijke tijdstip van 23.11 uur bekend gemaakt.

Dat gebeurde digitaal, met een video op de kanalen van Carnavalsstichting Tilburg. ‘Et Sebiet’, het jaarlijkse slotakkoord van carnaval in Kruikenstad op de Heuvel, zat er deze keer niet in. Zoals ook de rest van het feest alleen in beperkte huiselijke kring gevierd kon worden.

In Berkel-Enschot hebben de carnavalsgangers er voor het aankomende seizoen alvast veel zin in. ‘Ut jukt wir!’ is voor Knollevretersgat in 2022 het motto. Dat werd rond 20 uur bij boerderij Denissen openbaar gemaakt. Een klein gezelschap sloot daar deze carnaval af door het symbool, een in het licht gezette knol, toe te dekken.

Volledig scherm Presentatie van het carnavalsmotto in Berkel-Enschot. © Rudolf Robben

Het motto van Tilburg is bedacht door Remco Smulders. Hij is een van de tweehonderd mensen die een gezegde instuurden na een oproep van de carnavalsstichting. Voor de tweede keer op rij had het publiek op deze manier een aandeel in de totstandkoming van het motto.

Quote De wereld stond op z'n kop. Het was een wirwar Remco Smulders, bedenker carnavalsmotto Tilburg voor 2022

De inzenders waren aangespoord rekening te houden met de actualiteit. Smulders’ uitleg, in een persbericht van de stichting: ,,Wat hebben we carnaval het afgelopen jaar gemist. De wereld stond op z’n kop. Het was een wirwar. Maar volgend carnavalsjaar ben ik er weer bij. Zie ik jou dan ook weer?!”