Tilburg gaat ervan uit dat de kermis als ‘doorstroomevenement’ door kan gaan

Buurt levert boeken, graffiti­kun­ste­naar JanIsDeMan de kast: ‘Ik zet Tilburg op zijn kop’

8 juli TILBURG - Nou, het was toch alweer zéker twee maanden stil op muurschilderingen-gebied in Tilburg. Dat kan natuurlijk niet. Daarom is kunstenaar JanIsDeMan losgelaten in de stad. Die voegt er meteen drie toe: een boekenkast (Lange Nieuwstraat 222), een lachend huis (Nieuwstraat 90) en een treinstel op ‘het Blauwe Gebouw’.