Tilburg gaat feestballonnen verbieden

UPDATE Tilburg heeft geen plek voor Loversland

18:34 TILBURG/DEN BOSCH - Loversland naar Tilburg halen nu Den Bosch zo streng was voor die erotiekbeurs? ,,We staan open voor elk spraakmakend evenement, maar we hebben simpelweg geen plek in de stad die hiervoor groot genoeg is", zo antwoordde wethouder Erik de Ridder (CDA) maandag op vragen van de VVD.