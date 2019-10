Tilburg gaat hufterig gedrag strenger aanpakken

Boete voor dropping Gorp en Roovert geschrapt. ‘Hoe moest ik weten dat we daar niet mochten komen?’

10:09 TILBURG - Een gezellige dropping wordt ruw onderbroken door een boswachter en politieagent op die avond in Gorp en Roovert, alweer twee jaar geleden. Wat de vrienden in het bos te zoeken hebben 's avonds laat, zo willen de opsporingsambtenaren weten. Dat de 21-jarige Koen uit Uden vervolgens op de bon wordt geslingerd, dat snapt hij niet, zo betoogt hij voor de kantonrechter in Tilburg. ,,Het was voor ons geregeld. Hoe moeten wij weten dat we daar niet mogen komen?”