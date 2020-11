Tilburg gaat onveilige speeltoestellen versneld vervangen, buurt mag meedenken over inrichting

Sinds een maand zijn op verschillende plekken in Tilburg speeltoestellen afgezet met hekken. De speeltoestellen zijn verouderd en zijn volgens de inspectie niet meer veilig. Onlangs liet Mario Jacobs al aan de raad weten dat Tilburg te maken heeft met een ‘vervangingspiek’. Omdat er jaren geleden een hoop toestellen tegelijk zijn geplaatst, moeten die nu ook allemaal vervangen of opgeknapt worden.

Buurtbewoners betrekken

Hoewel daar budget voor is, kunnen de werkzaamheden even duren. Het gaat om 65 speeltoestellen. Ondertussen kijken buurtbewoners tot hun onvrede aan tegen hekwerken op de plekken waar normaal kinderen spelen. Bovendien is bij veel omwonenden niet duidelijk waarom de hekken zijn geplaatst en wat er gaat gebeuren. Het gaat onder meer om speelplaatsen aan de Gerard van Nuenenstraat, Simon Stevinstraat, het Westerpark en het Wandelbos.

Posters

Hoewel de motie breed gesteund werd, was er vanuit de fracties GroenLinks, CDA, D66 en VVD kritiek op de SP vanwege posters die de partij heeft opgehangen bij de speeltoestellen. Daarop wordt gesuggereerd dat er geen geld is voor de speelplaatsen. Iets wat volgens wethouder Mario Jacobs (GroenLinks) niet klopt. Hij stelde dat er wel degelijk geld is voor de vervanging van de speeltoestellen. Door de coronacrisis kan de levering van toestellen soms echter langer duren. De wethouder was echter positief over de motie en deed de toezegging dat de aanpak van de speelplaatsen wordt versneld.