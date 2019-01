Tilburg gaat shishalounges strenger controleren

Seniorenor­kest Tilburg treedt op in de glazen zaal van de LocHal

17:14 TILBURG - Het Seniorenorkest Tilburg gaat zijn 20-jarig jubileum vieren op een bijzondere plek: de glazen zaal in de LocHal in Tilburg. Het is de vroegere repetitiezaal van het Nederlandse Symfonie Orkest, die ooit in de Beurs van Berlage in Amsterdam stond.