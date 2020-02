Tilburg gaat verrotte populieren bij Factorium omzagen na stormschade, ultieme poging tot behoud stammen

In de storm Dennis ging zondag al een populier om en viel tegen het Factorium-pand aan. Flinke schade was het gevolg, de podiumkunst-instelling moest twee dagen dicht. ,,De andere twee bomen zijn helaas ook niet gezond en moeten omgezaagd worden”, meldt de gemeente.

Dat probeert Van Beurden, voorzitter van de stichting Stadsbomen, te voorkomen. ,,Kort ze wel zo ver als nodig is in, maar laat de stammen staan als veteranenbomen”, stelt hij voor in een woensdagmiddag verstuurde spoedmail aan onder anderen wethouder Mario Jacobs (GroenLinks). ,,We hebben meerdere Italiaanse populieren in Tilburg, maar nergens zijn de stammen zo bijzonder als deze.”