Tilburg: gedenkteken chroom-6

Celstraf geëist tegen Tilburger voor verkrach­ten ex-vrien­din

18:15 BREDA - Jarenlang had Tilburger Bas T. een knipperlichtrelatie met zijn toenmalige vriendin. Maar door ruzies over de kinderen ging het vaak flink mis tussen de twee. T. zou zijn ex hebben mishandeld, bedreigd en verkracht. Daarvoor eiste de officier van justitie gisteren in de rechtbank in Breda een gevangenisstraf van drieënhalf jaar waarvan zes maanden voorwaardelijk.