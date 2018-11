Tilburg geeft en eet tijdens benefiet voor de voedselbank

'Kijk uit voor de verlepte blaadjes, die doen we niet", galmt er nadrukkelijk door de keuken van De Rooi Pannen. ,,Zoek de mooiste mosterdsla uit!" De instructies komen van Ralph Blaakenburg, cuisinier van Auberge du Bonheur, die samen met leerlingen van de school bezig is met een voorgerecht van gerookte schol, wortel, sabai azijn en zalmeitjes.

Zesgangendiner

Het is de voorhoede van een zesgangendiner met entertainment dat gisteravond geserveerd werd in de vier restaurantzalen van De Rooi Pannen, allemaal met als doel geld op te halen voor de Tilburgse Voedselbank, die snakt naar lang houdbare levensmiddelen als soep in blik, pastasauzen en rijst. Ook Monarh, De Houtloods, Taste!, Kok Verhoeven en Hofstede de Blaak kookten mee.

Quote Ik schrok toen ik hoorde hoeveel mensen naar de Voedsel­bank gaan. Hans Verhoeven, Chef-kok ,,Dit had ook in onze eigen restaurants geserveerd kunnen worden", zegt de chef-kok. ,,We gaan hier net zo goed voor mooie en eerlijke smaken. En alles vers en met zo min mogelijk verspilling." Het menu werd samengesteld uit ingrediënten die sponsoren beschikbaar stelden. Daar zat één minpuntje aan. ,,Normaal gesproken komen de garnalen gepeld binnen, maar dat was nu niet zo", vertelt collega Hans Verhoeven van restaurant Kok Verhoeven. ,,Daar zijn de leerlingen vanmorgen mee aan de slag gegaan, aan die berg leek geen einde te komen."

Want het mag dan een avond voor de liefdadigheid zijn, dat betekent niet dat de topkoks ook maar iets verslappen. Geen optie ook, met ruim 170 hongerige gasten aan tafel die allemaal een kaartje van 75 euro kochten. Een van hen is Rachel Borghaerts. De Tilburgse was jaren geleden zelf nog afhankelijk van de Voedselbank. ,,Dat was een dieptepunt in mijn leven. Lager dan dit kan ik niet zinken, dacht ik toen." Om zich vervolgens voor te nemen dat als ze ooit uit die situatie zou komen, ze 'mede-klanten' zou gaan helpen. ,,Ik werk nu als ervaringsdeskundige bij het RIBW en begeleid met name vrouwen die in de sores zitten. En bij Kiemuur Kookt, een ander initiatief van de Voedselbank, kook ik met mensen op basis van de voedselpakketten. Fantastisch dat dit georganiseerd wordt."

Dat de sterrenchefs meededen met Tilburg Geeft was bijna vanzelfsprekend. ,,Een mooi initiatief", vindt Verhoeven. ,,Als clubje van Tilburgse restaurateurs doen we al veel samen en ik schrok toen ik hoorde wat het aantal mensen is dat naar de Voedselbank moet. Niet alleen hier in Tilburg, maar bijvoorbeeld ook in Oisterwijk."

Kenny B

Sowieso verlenen alle betrokkenen bij Tilburg Geeft onbezoldigd hun diensten, of het nu gaat om het strijkkwartet, de chefs of de distributeurs. Zo kan iedere euro die er binnenkomt direct naar de Voedselbank, waarvan de Tilburgse zanger Kenny B. sinds kort ambassadeur is. ,,Het is belangrijk om te focussen op mensen die het niet breed hebben. We zien het misschien niet altijd, maar het probleem is er. Het gevoel om niet genoeg eten te hebben is naar, ik wil er graag aan bijdragen om daar een oplossing voor te vinden. Niet alleen door hier vandaag te zijn, maar ook door het jaar heen."