Tilburg grijpt naast Positivity Award, krijgt wel rap van Ali B

Primeur ETZ met implantaat: ‘Dit verbetert behande­ling van Parkin­son-patiënten’

13:38 TILBURG - Voor het eerst is in Nederland bij een patiënt een nieuw apparaatje voor diepe hersenstimulatie geïmplanteerd. Dat moet de behandeling van neurologische aandoeningen zoals Parkinson verbeteren. De operatie vond plaats in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg.