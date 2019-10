Tilburg haalt 1.500 kilo vervuild gekleurd zand op

Wapenstil­stand voorbij: burgerbak­ker nummer negen opent zaak in Tilburgse binnenstad

10:32 Vrij 25 okt: Net als je denkt dat er een wapenstilstand is bereikt in de Tilburgse burger-oorlog, duikt er toch weer een burgerbakker in de stad op. Wow Burger opent een zaak aan het Pieter Vreedeplein.