Tilburg heeft geen plek voor Loversland

VVD-raadslid Freek Reffeltrath drong erop aan de volgende editie van de beurs naar Tilburg te halen en bezoekers daar - binnen de grenzen van de wet - hun gang te laten gaan. De erotiekbeurs van pornokoningin Bobbi Eden en haar partner deed medio deze maand in Den Bosch de nodige stof opwaaien. Op de eerste avond van het driedaagse evenement werden bij controles zaken geconstateerd die maar net door de beugel konden. De gemeente Den Bosch had seksuele handelingen expliciet verboden.

Reffeltrath ving echter bot in het wekelijkse vragenhalfuurtje. De drie voorgaande edities van Loversland vonden alle plaats in evenementenhallen van een grootte die Tilburg niet heeft. In de Brabanthallen hadden Bobbi Eden en de haren de beschikking over liefst 55.000 vierkante meter. ,,Onze grootste locatie is de Koepelhal met 7500 vierkante meter. We hebben gewoon de plek niet, ik kan er niet meer van maken”, zei De Ridder.