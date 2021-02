Tilburg heeft geld binnen voor ambitieuze bouwplannen Stappegoor, ‘Flinke steun in de rug’

‘Skyline’ van Haghorst eindelijk in ere hersteld

17 februari Haghorst – Met het plaatsen van twee staanders is Rijkswaterstaat deze week gestart met de werkzaamheden aan de brug bij Sluis IV in Haghorst. Als alles volgens plan verloopt moet aanstaande zondag, na maanden afwezigheid, de skyline van Haghorst weer in ere zijn hersteld.