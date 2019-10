Tilburg heeft nu een ‘Escape Hotel’: ‘Niet één kamer, maar heel het pand’

Binnen in het pand waren de bouwers twee jaar bezig. Het hoekpand stond daarvoor al jarenlang leeg, het werd ook van buiten helemaal opgeknapt en gerenoveerd. De hotel-bouwers hebben al een bekende escaperoom op het cv staan: ‘De dochter van de slager’ aan de Juliana van Stolbergstraat. Alsters: ,,Voor die kamer komen ze vanuit België twee uur naar Tilburg rijden.”



Met het team dat die kamer bouwde, werd het hoekpand onder handen genomen. ,,Het is in de basis een escaperoom, maar het spel is aanzienlijk groter. We hebben zoveel lol gehad in het bouwen.” Er kunnen groepen tot 16 personen binnen en het spel duurt minstens 90 minuten.