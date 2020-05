Tilburg heeft voor het eerst een kaviaar-bezorgservice: ‘Weer eens iets anders dan hamburgers’

De twee zien hoe - ook door corona - het thuisbezorgen nóg meer vlucht heeft genomen. ,,Sterrenzaken die in Amsterdam honderden maaltijden bezorgen. En dichter bij huis doet Monarh dat ook.”



Ze testen nu of de markt klaar is voor kaviaar. De blikjes - á 30 gram - worden geleverd met handgemaakt lepeltje van parelmoer. ,,Zo wordt het traditioneel gegeten.” Via ÜberEats wordt de luxe pakketjes binnen dertig minuten thuis geleverd.



Het is nog een test, maar ze denken zeker dat er een markt voor is. ,,Kaviaar heb je thuis waarschijnlijk niet op de plank liggen. Het is leuk voor als je iets te vieren hebt, voor als je zaken doet of een romantische avond hebt. Of als je een leuk feestje hebt en eens gek wil doen.”