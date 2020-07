Tilburg heeft weer een stadsstrand met festival-vibe: ‘Het moet niet te gelikt zijn’

,,We zijn hier nu drie weken bezig, maar we leven er al 2,5 jaar naartoe”, zegt Tim Frenken. Hij oogt een beetje vermoeid, Beachy gaat op zaterdag in de namiddag open en het leven van een stadsstrand-organisator gaat niet bepaald over rozen. Een tent die stuk waaide, palmbomen die gejat werden... ,,En je denkt over veertig dingen na, maar altijd gebeurt net dat ene onvoorziene.”



Niet dat ‘ie klaagt. Het begin is er, vertelt Frenken, en van daaruit kan het stadsstrand alleen maar groeien. Het strand mag er in ieder geval drie jaar liggen, de gemeente heeft zelfs een vergunning voor vijf jaar verleend.



Qua sfeer borduurt het precies voort op het stand dat jarenlang bij de Piushaven lag. ,,Gelikt zal het nooit worden, het moet een beetje schuren.”